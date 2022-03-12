Генеральный менеджер «Питтсбурга» надеется на продление контракта с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл высказался о ситуации с контрактами Евгения Малкина, Криса Летанга и Брайана Раста.

«Очевидно, Малкин и Летанг — два наших основных приоритета. Надеюсь, что в какой-то момент мы сможем сделать так, чтобы всех все устроило, в том числе Брайана Раста.



Мы продолжим переговоры. Будем работать. Даже если нам придется забрать этих игроков после сезона, мы это сделаем», — приводит официальный сайт НХЛ слова Хекстолла.

Малкин, Летанг и Раст могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона-2021/22.