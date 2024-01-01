Овечкин и его жена Анастасия показали свои новогодние образы

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская опубликовали совместное фото с празднования Нового года.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Соцсети

38-летний россиянин в текущем сезоне сыграл за «Вашингтон» 34 матча и набрал 21 (7+14) очко. «Кэпиталз» с 40 очками занимает девятое место в Восточной конференции.

Летом 2017 года Овечкин и Шубская сыграли свадьбу. У пары два сына: Сергей (2018 г.р.) и Илья (2020 г.р.).