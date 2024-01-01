Трансляция матча НХЛ «Сиэтл» — «Вегас» 1 января во Вконтакте начнется в 23.00

1 января «Сиэтл» дома сыграет против «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Сиэтл» — «Вегас» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Кракен» с 37 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Найтс» находятся на третьей строчке с 49 баллами на Западе.

Игра «Сиэтл» — «Вегас» пройдет в формате «Зимней классики» НХЛ. Хоккеисты проведут матч на открытом воздухе в Сиэтле на арене с раздвижной крышей.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.