Хоккеисты «Вегаса» приехали на матч «Зимней классики» в образах Элвиса Пресли

Игроки «Вегаса» приехали на матч «Зимней классики» с «Сиэтлом» в образах американского певца и актера Элвис Пресли.

Встреча, которая начнется в 23.00 по московскому времени, будет сыграна на бейсбольном стадионе «Ти-Мобайл Парк», выступающего в Главной лиге бейсбола. Поединок станет первым в истории «Зимней классики», который будет проведен близ Тихого океана.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас», который в финальной серии обыграл «Флориду» (4-1).