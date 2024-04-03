Овечкин догнал Федорова по числу голевых передач в НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с бывшим форвардом «Детройта» Сергеем Федоровым по голевым передачам среди россиян в НХЛ.
В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:6) 38-летний хоккеист отдал голевую передачу. Этот результативный пас стал 696-м в карьере игрока. По этому показателю он догнал Сергея Федорова (696). Игроки занимают вторую строчку среди россиян по голевым передачам в НХЛ. На первом месте находится нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (794).
В текущем сезоне Овечкин провел 71 игру, в которых набрал 59 (26+33) очков.
«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|75
|50
|25
|104
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|4
|Вашингтон
|74
|36
|38
|82
|5
|Айлендерс
|75
|33
|42
|81
|6
|Питтсбург
|75
|34
|41
|79
|7
|Нью-Джерси
|75
|36
|39
|76
|8
|Коламбус
|75
|25
|50
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|44
|32
|103
|2
|Флорида
|76
|47
|29
|99
|3
|Торонто
|74
|43
|31
|95
|4
|Тампа-Бэй
|74
|41
|33
|89
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|74
|33
|41
|70
|8
|Монреаль
|74
|29
|45
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|75
|47
|28
|100
|3
|Виннипег
|75
|45
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|90
|5
|Сент-Луис
|75
|40
|35
|84
|6
|Миннесота
|74
|36
|38
|82
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|75
|46
|29
|100
|2
|Эдмонтон
|73
|45
|28
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|74
|38
|36
|87
|5
|Сиэтл
|74
|31
|43
|75
|6
|Калгари
|74
|34
|40
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|74
|17
|57
|42
|3.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|3 : 6
|3.04
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|6 : 2
|3.04
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|5 : 3
|3.04
|02:30
|
Айлендерс – Чикаго
|2 : 1
|3.04
|03:00
|
Нэшвилл – Бостон
|0 : 3
|3.04
|03:00
|
Миннесота – Оттава
|3 : 2
|3.04
|04:00
|
Калгари – Анахайм
|3 : 5
|3.04
|05:00
|
Вегас – Ванкувер
|6 : 3
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|73
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|62
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|72
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|76
|52
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Иван Федотов
Филадельфия
|1
|1.57