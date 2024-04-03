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Сегодня, 09:14

Овечкин догнал Федорова по числу голевых передач в НХЛ

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с бывшим форвардом «Детройта» Сергеем Федоровым по голевым передачам среди россиян в НХЛ.

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:6) 38-летний хоккеист отдал голевую передачу. Этот результативный пас стал 696-м в карьере игрока. По этому показателю он догнал Сергея Федорова (696). Игроки занимают вторую строчку среди россиян по голевым передачам в НХЛ. На первом месте находится нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (794).

В текущем сезоне Овечкин провел 71 игру, в которых набрал 59 (26+33) очков.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Сергей Федоров
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«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 75 50 25 104
2 Каролина 75 47 28 101
3 Филадельфия 76 36 40 83
4 Вашингтон 74 36 38 82
5 Айлендерс 75 33 42 81
6 Питтсбург 75 34 41 79
7 Нью-Джерси 75 36 39 76
8 Коламбус 75 25 50 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 76 44 32 103
2 Флорида 76 47 29 99
3 Торонто 74 43 31 95
4 Тампа-Бэй 74 41 33 89
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
7 Оттава 74 33 41 70
8 Монреаль 74 29 45 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 75 47 28 103
2 Колорадо 75 47 28 100
3 Виннипег 75 45 30 96
4 Нэшвилл 75 43 32 90
5 Сент-Луис 75 40 35 84
6 Миннесота 74 36 38 82
7 Аризона 74 31 43 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 75 46 29 100
2 Эдмонтон 73 45 28 95
3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 74 38 36 87
5 Сиэтл 74 31 43 75
6 Калгари 74 34 40 73
7 Анахайм 76 25 51 54
8 Сан-Хосе 74 17 57 42
Результаты / календарь
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8.04
3.04 02:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 3 : 6
3.04 02:00
Баффало – Вашингтон
 6 : 2
3.04 02:00
Монреаль – Флорида
 5 : 3
3.04 02:30
Айлендерс – Чикаго
 2 : 1
3.04 03:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 3
3.04 03:00
Миннесота – Оттава
 3 : 2
3.04 04:00
Калгари – Анахайм
 3 : 5
3.04 05:00
Вегас – Ванкувер
 6 : 3
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 75 127
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 73 127
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 126
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 62
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 72 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 76 52
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Иван Федотов

Иван Федотов

Филадельфия

 1 1.57
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