Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

Форвард «Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3) набрал 3 (2+1) очка.

Второй звездой стал нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо. В игре с «Ванкувером» (6:3) у канадца 3 (2+1) очка.

Третья звезда игрового дня голкипер «Бостона» Линус Улльмарк. Шведский вратарь сыграл на ноль в встрече с «Нэшвиллом» (3:0). Также на его счету голевая передача.