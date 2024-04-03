Карбери — о 2:6 с «Баффало»: «Я думал, что у «Вашингтона» все в порядке в атаке»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:6).

«Я думал, что у нас все в порядке в атаке, но мы просто не смогли справиться с их скоростью и мастерством. И если против такой хорошей команды в этом плане мы не можем сделать свою игру лучше, нам будет очень-очень трудно», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» с 82 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 77 очков.