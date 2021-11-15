Овечкин догнал Дацюка по голевым передачам среди россиян в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:1).

Теперь на счету 36-летнего россиянина 604 передачи в лиге за 1212 матчей. По этому показателю Овечкин вышел на четвертое место среди россиян в НХЛ, сравнявшись с Павлом Дацюком. При этом экс-форвард «Детройта» сделал это за 953 матча.

Первое место по передачам среди россиян занимает Сергей Федоров, совершивший 696 ассистов за 1248 матчей. На второй строчке Евгений Малкин (680 передач, 940 матчей), замыкает тройку Сергей Зубов, (619 передач, 1068 матчей).

В текущем сезоне на счету Овечкина 26 (12+14) очков в 15 матчах.