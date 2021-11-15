«Анахайм» разгромил «Ванкувер»
«Анахайм» дома обыграл «Ванкувер», одержав седьмую победу подряд
06:39
«Анахайм» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей дубль оформил Тревор Зеграс, также отличились Сонни Милано, Адам Хенрик и Сэм Стил.
У гостей единственный гол забил Нильс Хегландер. Российский нападающий Василий Подколзин нанес 2 броска по воротам.
Отметим, «Анахайм» выиграли 7-й матч подряд.
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