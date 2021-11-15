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«Анахайм» разгромил «Ванкувер»

«Анахайм» дома обыграл «Ванкувер», одержав седьмую победу подряд
06:39
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«Анахайм» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль оформил Тревор Зеграс, также отличились Сонни Милано, Адам Хенрик и Сэм Стил.

У гостей единственный гол забил Нильс Хегландер. Российский нападающий Василий Подколзин нанес 2 броска по воротам.

Отметим, «Анахайм» выиграли 7-й матч подряд.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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