Определились все 16 участников плей-офф НХЛ

«Даллас» в овертайме проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. Одно очко позволило «Старз» пробиться в плей-офф.

Таким образом, «Даллас» стал последней командой, обеспечившей себе выход в Кубок Стэнли.

На данный момент пары первого раунда плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:

Восточная конференция

«Флорида» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Бостон»

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Торонто» — «Тампа-Бэй»

Западная конференция

«Колорадо» — «Нэшвилл»

«Калгари» — «Даллас»

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»