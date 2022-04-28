«Даллас» в овертайме проиграл «Аризоне»

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«Аризона» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил Трэвис Бойд. «Койотс» одержали вторую победу кряду.

Российские игроки «Старз» Денис Гурьянов, Владислав Наместников и Александр Радулов результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Аризона» — 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Хаканпяя — 4 (Линделл, Сегин), 4:42 — 1:0. Сегин — 24 (Робертсон, Павелски), 13:48 — 2:0. Хейсканен — 5 (бол., Клингберг, Павелски), 22:58 — 3:0. Строльман — 8 (Шмальц, Хейтон), 43:43 — 3:1. Гостисбеер — 12, 47:20 — 3:2. Хейтон — 10 (бол., Кессел, Гостисбеер), 51:58 — 3:3. Бойд — 16 (Капобьянко), 61:43 — 3:4.

Вратари: Уэджвуд — Сятери.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (7+18+3+1) — 37 (14+7+15+1).

Наши: Гурьянов (15.25/2/+1), Наместников (10.55/1/0), Радулов (12.11/1/0) — -.

28 апреля. Даллас. American Airlines Center.