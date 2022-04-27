НХЛ, расписание и результаты матчей 28 апреля: «Рейнджерс» сыграют с «Монреалем», «Чикаго» — «Вегас» и другие игры

«Рейнджерс» сыграет с «Монреалем», «Чикаго» проведет матч с «Вегасом» в НХЛ