«Каролина» в результативном матче уступила «Нью-Джерси», Кочетков пропустил четыре шайбы
«Каролина» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ уступила «Нью-Джерси» со счетом 4:8.
В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо, Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Сэт Джарвис, вратарь Петр Кочетков вышел на 21-й минуте и отразил 18 бросков из 22. У «Дэвилз» 4 (2+2) очка набрал Джек Хьюз, еще по шайбе забросили Тимо Майер, Майкл Маклеод, Нико Хишер, Деймон Северсон, Майлз Вуд и Ондржей Палат.
Счет в серии 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 2.00 мск.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 8:4 (3:0, 2:2, 3:2)
Голы: Майер — 1 (Д. Хьюз, Мерсер), 5:58 — 1:0. Д. Хьюз — 4 (Смит, Мерсер), 10:55 — 2:0. Маклеод — 2 (мен., Хишир, Марино), 12:31 — 3:0. Хишир — 1 (Братт, Палат), 20:53 — 4:0. Ахо — 5 (Джарвис, Слэвин), 22:00 — 4:1. Сиверсон — 1 (Л. Хьюз, Д. Хьюз), 25:33 — 5:1. Мартинук — 2 (мен., буллит), 32:18 — 5:2. Вуд — 2 (Марино, Ванечек), 43:08 — 6:2. Д. Хьюз — 5 (Мерсер, Зигенталер), 45:17 — 7:2. Стаал — 2 (мен., Мартинук), 47:21 — 7:3. Джарвис — 4 (мен., Фаст), 48:11 — 7:4. Палат — 3 (бол., Братт, Л. Хьюз), 50:47 — 8:4.
Вратари: Ванечек — Андерсен (Кочетков, 20:53).
Штраф: 11 — 15.
Броски: 34 (9+16+9) — 30 (6+15+9).
7 мая. Нью-Джерси. Prudential Center.
Счет в серии: 1-2
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|2 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|8.05
|01:30
|
Флорида – Торонто
|- : -
|8.05
|04:30
|
Сиэтл – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|17
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|9
|15
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|13
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|9
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|3
|0.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|8
|2.30