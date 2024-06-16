Россиянин Аскаров вошел в символическую сборную проспектов АХЛ в сезоне-2023/24

Вратарь Ярослав Аскаров вошел в символическую сборную лучших проспектов АХЛ в сезоне-2023/24.

В 44 матчах за «Милуоки Адмиралс» 22-летний россиянин отразил 91,1 процента бросков с коэффициентом надежности 2,39. На его счету также 6 игр на ноль.

В символическую сборную вошли защитники Брандт Кларк («Онтарио Рейн») и Симон Эдвинссон «Гранд Рэпидс», нападающие Иржи Кулих («Рочестер Американс»), Логан Станковен («Техас Старз») и Шейн Райт («КоачеллаВэлли Файрбердс»).