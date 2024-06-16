Тренер «Эдмонтона» назвал двух лучших игроков в 4-м матче с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух прокомментировал победу над «Флоридой» (8:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Я считаю, что (Маттиас Янмарк и Коннор Браун) были нашими лучшими игроками. Брауни (Браун) переживает тяжелый сезон. Он не играл в прошлом году из-за операции. Восстановление проходило тяжело. По ходу этого сезона он становился только лучше и лучше. Теперь он играет так, как мы и ожидали.

Мы хотели, чтобы они с Янмарком играли вместе, независимо от того, кто был бы в центре (нападения)», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).