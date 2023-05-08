Кочетков заменил Андерсена после четырех пропущенных шайб от «Нью-Джерси»

«Каролина» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Нью-Джерси».

На 21-й минуте при счете 0:4 Петр Кочетков сменил в воротах «Харрикейнз» Фредерика Андерсена. Для 23-летнего россиянина это первый матч в текущем плей-офф.

Счет в серии 2-0 в пользу «Каролины».