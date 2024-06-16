Макдэвид стал первым игроком в XXI веке с 4 очками в матче финала Кубка Стэнли при угрозе вылета

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (8:1).

Канадец стал первым игроком в XXI веке, кто достиг отметки в четыре шайбы в матче финала плей-офф НХЛ при угрозе вылета.

В 1987 году такой результат показал Брайан Пропп (4 голевые передачи) в пятом матче серии «Филадельфии» и «Эдмонтона» (4:3).