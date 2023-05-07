Кубок Стэнли, 7 и 8 мая: «Нью-Джерси» — «Каролина», «Флорида» — «Торонто», «Сиэтл» — «Даллас»

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

7 мая, воскресенье

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Третий матч

22.30 (мск) «Нью-Джерси» — «Каролина»

Счет в серии: 0-2

8 мая, понедельник

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Третий матч

1.30 «Флорида» — «Торонто»

Счет в серии: 2-0

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Третий матч

4.30 «Сиэтл» — «Даллас»

Счет в серии: 1-1

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