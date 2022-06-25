Ничушкин сделал дубль и сравнял счет в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы»

Российский нападающий Валерий Ничушкин сделал дубль в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» — 2:2.

Форвард сравнял счет в начале третьего периода.

Всего на счету Ничушкина 15 (10+5) очков в 19 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. Россиянин сделал второй дубль в серии против «Тампы» — в первый раз он забросил две шайбы во второй игре (7:0).

В случае победы в сегодняшнем матче против «Тампы» «Колорадо» выиграет третий Кубок Стэнли в истории клуба.