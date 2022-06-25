Второй гол Ничушкина в пятом матче с «Тампой» переписали на Макара

Второй гол российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина переписали на защитника «Эвеланш» Кэйла Макара.

Изначально гол был записан за россиянином, но позднее в официальном протоколе НХЛ автором шайбы стал Кэйл Макар. Ничушкину присудили результативную передачу.

Таким образом, у Ничушкина 15 (9+6) очков в 19 играх нынешнего плей-офф НХЛ.

В случае, если бы россиянина признали автором второго гола «Колорадо», он установил бы рекорд клуба по заброшенным шайбам в финалах Кубка Стэнли. Сейчас он делит первое место по этому показателю с Джо Сакиком и Алексом Тангуэем (все трое — по 4 гола).