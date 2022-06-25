Кучеров повторил рекорд результативности в финалах Кубка Стэнли среди действующих хоккеистов

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Теперь на счету россиянина 20 (6+14) очков в 22 матчах в финалах плей-офф НХЛ.

Форвард повторил рекорд результативности форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби (4+16 в 25 матчах) в финалах Кубка Стэнли среди действующих хоккеистов.

Также Кучеров догнал Сергея Федорова по голам в плей-офф НХЛ среди россиян — у обоих по 52 шайбы, они делят третье место. Рекорд принадлежит Александру Овечкину (72), на втором месте — Евгений Малкин (67).