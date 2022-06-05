Ничушкин признан первой звездой третьего матча серии с «Эдмонтоном»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал первой звездой третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:2).

27-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой признан вратарь «Ойлерз» Майк Смит, сделавший 39 сейвов. Третья звезда — защитник «Эвеланш» Девон Тэйвз, у которого две результативные передачи.

В текущем плей-офф Ничушкин провел 13 матчей, в которых набрал 9 (5+4) очков.