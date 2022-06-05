Дубль Ничушкина принес «Колорадо» третью победу в серии с «Эдмонтоном»

«Колорадо» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:2.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Валерий Ничушкин, еще по шайбе забросили Джейти Компер и Микко Рантанен. У «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид и Райан Маклеод.

Счет в серии стал 3-0. Четвертый матч пройдет 7 июня и начнется в 3:00 мск.