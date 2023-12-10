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Сегодня, 16:44

Журналист The Athletic предложил дать прозвище российскому звену «Коламбуса»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Журналист The Athletic Аарон Портцлайн заявил, что если звено «Коламбуса» Кирилл Марченко — Дмитрий Воронков — Егор Чинахов не распадется, то ему нужно дать прозвище.

«Одно из наших разочарований в современной НХЛ заключается в том, что линии нападения не остаются вместе достаточно долго, чтобы получить остроумные прозвища — такие, например, как «Конвейер» (Горди Хоу — Сид Абель — Тед Линдсей из «Детройта»), «Французская связка» в «Баффало» (Рик Мартин — Рене Робер — Жильбер Перро), или «Легион смерти» в «Филадельфии» (звено Джон Леклер — Микаэль Ренберг — Эрик Линдрос). Если тренер сохранить русских вместе хотя бы на 10 игр, им понадобится прозвище», — написал The Athletic.

9 декабря тройка Марченко — Воронков — Чинахов забросила 3 из 5 шайб «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).

Егор Чинахов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по количеству матчей с 3 и более очками за игру
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 25 18 7 37
2 Филадельфия 27 15 12 32
3 Айлендерс 26 12 14 31
4 Вашингтон 24 13 11 29
5 Нью-Джерси 25 14 11 29
6 Каролина 27 14 13 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 29 9 20 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 26 16 10 34
3 Торонто 24 14 10 32
4 Детройт 26 14 12 32
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 27 12 15 27
7 Баффало 28 11 17 25
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 27 16 11 34
2 Даллас 26 15 11 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Аризона 26 13 13 28
5 Нэшвилл 27 14 13 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 25 9 16 22
8 Чикаго 26 9 17 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 41
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 24 16 8 36
4 Калгари 27 11 16 25
5 Эдмонтон 24 11 13 23
6 Сиэтл 28 8 20 23
7 Анахайм 26 10 16 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
Результаты / календарь
30.11
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12.12
13.12
14.12
15.12
10.12 00:00
Калгари – Нью-Джерси
 2 : 4
10.12 00:00
Даллас – Вегас
 1 : 6
10.12 03:00
Торонто – Нэшвилл
 4 : 0
10.12 03:00
Детройт – Оттава
 1 : 5
10.12 03:00
Вашингтон – Рейнджерс
4 : 0
10.12 03:00
Баффало – Монреаль
 2 : 3 Б
10.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
10.12 04:00
Чикаго – Сент-Луис
 3 : 1
10.12 05:00
Колорадо – Филадельфия
 2 : 5
10.12 06:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
 3 : 4 ОТ
10.12 06:00
Ванкувер – Каролина
 4 : 3
10.12 21:00
Коламбус – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 47
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 28 39
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 19
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 28 18
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 24 18
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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