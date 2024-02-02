Матч звезд НХЛ 2024: кто из россиян участвует в конкурсах и где смотреть трансляции

Матч звезд НХЛ 2024 пройдет на «Скоушабэнк-арене» в Торонто (Канада) с 2 по 4 февраля. В мероприятии примет участие всего 48 хоккеистов: 32 игрока (по одному от каждой команды), которых определила лига, и еще 12 человек, отобранных поклонниками.

В Матче Звезд НХЛ примет участие пять российских игроков: Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

В турнире примет участие четыре команды, которые сыграют два полуфинала, после чего уже победители встретятся в решающем матче. В первом полуфинале, который пройдет 3 февраля в 23:00 по московскому времени, сыграют команды Макдэвида и Маккиннона, а во второй игре на лед выйдут команды Мэттьюса и Хьюза. Матчи пройдут в формате «3 на 3» два периода по 10 минут.

Также в рамках Матча Звезд НХЛ состоится восемь конкурсов. Для участия в них были отобраны 12 игроков, каждый из которых попробует силы в четырех из шести первых розыгрышей. За первое место в конкурсах игроки будут получать пять очков, второе — четыре и т. д.

Из россиян принимать участие в конкурсах будет только Никита Кучеров. Он будет задействован в четырех розыгрышах: броски в касание, точный пас, владение клюшкой и точный бросок. Без участия российских хоккеистов пройдет еще два конкурса — скоростное катание и сильнейший бросок.

Восемь игроков с наибольшим количеством очков пройдут в седьмой конкурс, который пройдет один на один с вратарем, при этом участники могут выбирать голкипера, против которого хотят играть. Финальный розыгрыш пройдет с прохождением препятствий. В нем призовые баллы удваиваются — 10 за первое место, восемь за второе и т. д. Победитель заработает 1 миллион долларов.

В России официальной трансляции Матча всех звезд НХЛ не будет. Видеотрансляцию бесплатно можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».