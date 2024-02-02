Маклеллан покинул пост главного тренера «Лос-Анджелеса»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Временным главным тренером на оставшуюся часть сезона назначен Джим Хиллер, который последние два сезона провел в качестве помощника тренера в «Кингз».

Маклеллан возглавлял «Лос-Анджелес» с апреля 2019 года. Под его руководством команда дважды не вышла в плей-офф и дважды уступила в первом раунде.