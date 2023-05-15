Маршессо оформил «натуральный» хет-трик в ворота «Эдмонтона» во втором периоде

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Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо оформил «натуральный» хет-трик в ворота «Эдмонтона» во втором периоде шестого матча второго раунда Кубка Стэнли. Форвард забил на 5, 8 и 19-й минутах.

Первые две шайбы были заброшены после результативных передач Ивана Барбашева. Таким образом, «Голден Найтс» вышли вперед — 4:2.

«Натуральным» в хоккее принято называть хет-трик, когда игрок забил три гола подряд.

В серии до четырех побед лидирует «Вегас» — 3-2.