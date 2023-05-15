Макдэвид стал первым хоккеистом, набравшим 20 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Это результативное действие стало для 26-летнего канадца 20-м в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. На счету хоккеиста 8 шайб и 12 голевых передач.

Макдэвид стал первым игроком, достигшим отметки 20 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Форвард является лучшим бомбардиром этого плей-офф, его ближайшими преследователями являются Леон Драйзайтль и Роопе Хинтц (оба — 18 очков).