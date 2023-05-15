Макдэвид набрал 75 очков за 49 матчей в плей-офф. Быстрее него это делали только Гретцки, Лемье и Драйзайтль

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Это результативное действие стало для 26-летнего канадца 75-м в Кубке Стэнли. Форварду потребовалось 49 матчей, чтобы достичь этой отметки. Это четвертый показатель в истории НХЛ.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, он набрал 75 очков за 34 матча в плей-офф. Второе место занимает Марио Лемье (39), на третьей строчке одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (45).