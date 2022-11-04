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Сегодня, 06:20

Овечкин забил 400-й гол в выездных матчах НХЛ. До рекорда Гретцки 2 шайбы

Овечкин отметился 400-м голом в выездных матчах НХЛ
Руслан Минаев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился шайбой в матче против «Детройта» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Этот гол стал для российского форварда 400-м в выездных встречах. Овечкин стал вторым игроком в истории, который дошел до этой отметки. Рекорд по голам на выезде принадлежит Уэйну Гретцки (402 гола).

Помимо этого, Овечкин сравнялся с рекордом Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

По итогам матча против «Детройта» россиянин был признан третьей звездой встречи.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
Уэйн Гретцки
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5 Торонто 11 5 6 12
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7 Монреаль 11 5 6 11
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 6 4 13
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5 Колорадо 9 4 5 9
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4.11 02:00
Оттава – Вегас
 4 : 5
4.11 02:00
Рейнджерс – Бостон
 2 : 5
4.11 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 3 : 4 Б
4.11 02:30
Детройт – Вашингтон
 3 : 1
4.11 03:00
Виннипег – Монреаль
 3 : 2 ОТ
4.11 03:00
Миннесота – Сиэтл
 0 : 4
4.11 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
2 : 5
4.11 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 1 ОТ
4.11 04:00
Калгари – Нэшвилл
 1 : 4
4.11 04:00
Эдмонтон – Нью-Джерси
 3 : 4
4.11 05:00
Аризона – Даллас
 - : -
4.11 05:00
Ванкувер – Анахайм
 - : -
4.11 05:30
Сан-Хосе – Флорида
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