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Сегодня, 06:16

«Чикаго» прервал неудачную серию, выиграв у «Лос-Анджелеса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений. «Кингз» проиграли вторую встречу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дикинсон — 4 (К. Джонс, Рус), 32:54 — 1:0. Лизотт — 3 (Калиев, Уокер), 36:24 — 1:1. Тэйвз — 7 (Маккейб, Атанасиу), 61:31 — 2:1.

Вратари: Содерблум — Куик.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 19 (5+8+5+1) — 33 (9+12+11+1).

4 ноября. Чикаго. United Center. 16658 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 10 7 3 15
2 Нью-Джерси 10 7 3 14
3 Айлендерс 11 7 4 14
4 Рейнджерс 12 6 6 14
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 12 5 7 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 10 1 20
2 Баффало 10 7 3 14
3 Тампа-Бэй 11 6 5 13
4 Детройт 10 5 5 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Флорида 10 5 5 11
7 Монреаль 11 5 6 11
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 6 4 13
2 Виннипег 10 6 4 13
3 Чикаго 11 5 6 12
4 Миннесота 11 5 6 11
5 Колорадо 9 4 5 9
6 Нэшвилл 11 3 7 8
7 Аризона 9 3 6 7
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 10 2 20
2 Эдмонтон 10 7 3 14
3 Сиэтл 12 6 6 14
4 Лос-Анджелес 13 6 7 13
5 Калгари 9 5 3 11
6 Анахайм 10 3 7 7
7 Сан-Хосе 12 3 9 7
8 Ванкувер 10 2 8 6
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9.11
4.11 02:00
Оттава – Вегас
 4 : 5
4.11 02:00
Рейнджерс – Бостон
 2 : 5
4.11 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 3 : 4 Б
4.11 02:30
Детройт – Вашингтон
 3 : 1
4.11 03:00
Виннипег – Монреаль
 3 : 2 ОТ
4.11 03:00
Миннесота – Сиэтл
 0 : 4
4.11 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
2 : 5
4.11 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 1 ОТ
4.11 04:00
Калгари – Нэшвилл
 1 : 4
4.11 04:00
Эдмонтон – Нью-Джерси
 3 : 4
4.11 05:00
Аризона – Даллас
 - : -
4.11 05:00
Ванкувер – Анахайм
 - : -
4.11 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 - : -
4.11 20:00
Колорадо – Коламбус
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 22
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 21
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 10 17
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 12 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 12 8
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
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