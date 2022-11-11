Кросби хотел бы сыграть в одном звене с Овечкиным и Лемье

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, кого взял бы третьим в свое звено в случае, если бы играл вместе с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Ранее подобны вопрос задали самому Овечкину, который предположил, что Кросби выбрал бы легендарного нападающего «Питтсбурга» Марио Лемье.

«Он прав. Я бы взял Лемье», — цитирует Кросби Pens Inside Scoop.

При этом Овечкин отметил, что он бы взял бывшего тафгая «Кэпиталз» Дональда Брашира, который отрабатывал бы в защите.

Овечкин и Кросби выступают в НХЛ с 2005 года. У россиянина 1423 (788+635) очков в 1289 матчах в НХЛ, у канадца — 1424 (523+901) очка в 1121 игре.