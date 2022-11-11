Защитник «Коламбуса» Зак Веренски пропустит весь сезон из-за травмы плеча

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски получил серьезную травму плеча, сообщает пресс-служба клуба.

Он будет вынужден пропустить все оставшиеся матчи нынешнего сезона.

В этом сезоне 25-летний защитник набрал 8 (3+5) очков в 13 матчах при показателе полезности «минус» 6.

Отметим, что контракт Веренски с кэпхитом в 9,583 миллиона долларов действует до конца сезона-2027/28.