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12 ноября, 08:40

НХЛ: «Вашингтон» победил «Тампу», «Торонто» уступил «Питтсбургу» и другие матчи 12 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Александр Овечкин празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

12 ноября, суббота

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Манта — 5 (Эллер), 10:32 — 1:0. Милано — 1 (Карлсон), 27:03 — 2:0. Протас — 3 (Дженсен, Фехервари), 34:25 — 3:0. Шири — 5 (Манта, Милано), 44:53 — 4:0. Пербикс — 2 (Белльмар, Коул), 52:09 — 4:1. Милано — 2 (Кузнецов, Овечкин), 57:45 — 5:1.
Вратари: Кемпер — Василевский.
Штраф: 38 — 41.
Броски: 24 (7+11+6) — 29 (9+11+9).
Наши: Кузнецов (18.49/1/+2), Овечкин (22.49/3/+1) — Кучеров (19.00/3/-3), Наместников (14.32/0/-2), Сергачев (22.55/2/-2).
Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Торонто» — «Питтсбург» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы: Эштон-Риз — 2 (Мальгин, Кампф), 13:49 — 1:0. Малкин — 6 (Руведел), 19:24 — 1:1. Зукер — 4 (Малкин, Петтерссон), 21:08 — 1:2. Нюландер — 6 (бол., Райлли, Марнер), 37:17 — 2:2. Макгинн — 3 (Хейнен), 41:54 — 2:3. Гюнцель — 8 (п.в., Кросби), 59:47 — 2:4.
Вратари: Челльгрен (58:12 — 59:47) — Десмит.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 30 (10+16+4) — 23 (7+9+7).
Наши: — - Малкин (14.17/3/+2).
Торонто. Scotiabank Arena. 19229 зрителей.

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)
Голы: Бенн — 5, 4:42 — 1:0. Барабанов — 1 (бол., Гертл, Кутюр), 6:13 — 1:1. Свечников — 3 (Линдблом, Лоренц), 12:18 — 1:2. Бенн — 6 (Делландреа), 19:39 — 2:2. Майер — 7 (Лабанк), 20:29 — 2:3. Кутюр — 6 (Барабанов), 21:05 — 2:4. Гертл — 4 (Майер, Мегна), 40:29 — 2:5. Хинтц — 6 (Робертсон, Павелски), 46:18 — 3:5. Павелски — 7 (Робертсон, Хейсканен), 52:06 — 4:5.
Вратари: Эттингер — Раймер.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 29 (7+11+11) — 18 (11+4+3).
Наши: — - Барабанов (18.01/2/+1), Свечников (12.21/1/+2).
Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

«Сиэтл» — «Миннесота» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Зуккарелло — 6 (Меррилл, Капризов), 18:19 — 0:1.
Вратари: Джонс — Флери.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (6+8+14) — 21 (8+7+6).
Наши: — - Капризов (18.19/2/+1).
12 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 14 11 3 22
2 Каролина 14 9 5 19
3 Айлендерс 15 9 6 18
4 Рейнджерс 15 7 8 17
5 Филадельфия 14 7 7 16
6 Вашингтон 16 7 9 16
7 Питтсбург 14 6 8 14
8 Коламбус 13 4 9 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 12 2 24
2 Флорида 14 8 6 17
3 Детройт 14 7 7 17
4 Торонто 15 7 8 17
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Монреаль 14 7 7 15
7 Баффало 14 7 7 14
8 Оттава 14 5 9 11
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 8 4 17
2 Даллас 14 8 6 17
3 Колорадо 12 7 5 15
4 Миннесота 14 7 7 15
5 Аризона 13 6 7 13
6 Чикаго 13 5 8 13
7 Нэшвилл 14 5 9 11
8 Сент-Луис 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 13 2 26
2 Лос-Анджелес 16 9 7 19
3 Сиэтл 15 8 7 18
4 Эдмонтон 15 8 7 16
5 Калгари 13 5 8 12
6 Ванкувер 14 4 10 11
7 Сан-Хосе 16 4 12 11
8 Анахайм 14 4 10 9
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13.11 00:00
Флорида – Эдмонтон
 - : -
13.11 03:00
Баффало – Бостон
 - : -
13.11 03:00
Монреаль – Питтсбург
 - : -
13.11 03:00
Нью-Джерси – Аризона
 - : -
13.11 03:00
Торонто – Ванкувер
 - : -
13.11 03:30
Айлендерс – Коламбус
 - : -
13.11 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
- : -
13.11 05:00
Колорадо – Каролина
 - : -
13.11 06:00
Анахайм – Чикаго
 - : -
13.11 06:00
Вегас – Сент-Луис
 - : -
13.11 06:00
Калгари – Виннипег
 - : -
13.11 06:30
Лос-Анджелес – Детройт
 - : -
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Филадельфия – Даллас
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 15 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 15 27
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 16 21
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 15 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 14 11
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 14 11
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 8 1.90
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 12 1.95
Коннор Хеллибак

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