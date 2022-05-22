Нападающий «Колорадо» Кадри прокомментировал столкновение с вратарем «Сент-Луиса»

Нападающий «Колорадо» Назем Кадри прокомментировал столкновение с вратарем «Сент-Луиса» Джорданом Биннингтоном в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.

После данного инцидента, произошедшего на седьмой минуте встречи, голкипер был заменен на Вилле Хуссо.

«Я просто увидел свободную шайбу. Я пытался отбить ее своей клюшкой, и думаю, что их защитник немного столкнулся со мной и впечатал меня во вратаря. Так что, если бы этого не произошло, не думаю, что я вообще задел бы Биннингтона. Это же свободная шайба. Я просто пытался протолкнуть ее в ворота», — приводит слова Кадри сайт НХЛ.

По итогу третьего матча «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» — 5:2. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Эвеланш». Следующий матч пройдет 24 мая и начнется в 4:30 мск.