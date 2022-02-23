Нападающий «Коламбуса» Лайне признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Торонто» (4:3 ОТ) форвард сделал дубль, в том числе хоккеист забросил победную шайбу.

Вторая звезда дня — защитник «Оттавы» Тома Шабо, на счету которого дубль и результативная передача в игре с «Миннесотой» (4:3).

Третьей звездой дня признан нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль, который сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» (4:3 Б).