Любушкин прокомментировал свой дебют за «Торонто»

Российский защитник Илья Любушкин прокомментировал свой дебют за «Торонто» в матче с «Коламбусом» (3:4 ОТ).

«Мы играли в неплохой, жесткий хоккей, имели шанс на победу. Конечно, в эпизоде с их третьим голом мне нужно было сыграть лучше. Но я не попал по шайбе. Что касается привыкания к новой команде, то если ты профессиональный игрок, то привык к постоянным изменениям. И по большому счету это неважно, потому что тебе всегда надо играть хорошо и полностью отдаваться на льду. Мне просто нужно играть в свой хоккей.



Что я чувствую после обмена из «Аризоны»? Я невероятно счастлив играть здесь. Для меня это большой опыт. Просто невероятный», — приводит официальный сайт НХЛ слова Любушкина.

Любушкин перешел в «Торонто» 20 февраля в результате обмена из «Аризоны».