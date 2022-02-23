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Сегодня, 08:55

Юбердо повторил рекорд Буре

Роман Шишов
Корреспондент

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:6) отдавший две результативные передачи, продлил свою серию очков до восьми встречи подряд.

Это повторение его личного рекорда, который он установил 15 января. Таким образом, он уже дважды за сезон выдавал серию, в которой набирал очки в восьми матчах подряд. Ранее в истории франшизы несколько раз за сезон набирал очки в восьми играх подряд только российский нападающий Павел Буре (в сезоне-1999/00).

Отметим, что Юбердо возглавил гонку бомбардиров регулярного чемпионата. В 51 матче он набрал 72 (17+55) очкаоы.

«Флорида» возглавляет таблицу Восточной конференции.

Джонатан Юбердо
Павел Буре
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НХЛ, расписание и результаты матчей 23 февраля: «Флорида» — «Нэшвилл», «Оттава» — «Миннесота» и другие игры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 50 22 28 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
Результаты / календарь
12.02
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28.02
23.02 03:00
Флорида – Нэшвилл
 4 : 6
23.02 03:00
Коламбус – Торонто
 4 : 3 ОТ
23.02 03:00
Оттава – Миннесота
 4 : 3
23.02 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 1 : 4
23.02 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
23.02 06:00
Сиэтл – Айлендерс
2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 51 72
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 34
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 32 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 39 2.03
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