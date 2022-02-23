Юбердо повторил рекорд Буре

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:6) отдавший две результативные передачи, продлил свою серию очков до восьми встречи подряд.

Это повторение его личного рекорда, который он установил 15 января. Таким образом, он уже дважды за сезон выдавал серию, в которой набирал очки в восьми матчах подряд. Ранее в истории франшизы несколько раз за сезон набирал очки в восьми играх подряд только российский нападающий Павел Буре (в сезоне-1999/00).

Отметим, что Юбердо возглавил гонку бомбардиров регулярного чемпионата. В 51 матче он набрал 72 (17+55) очкаоы.

«Флорида» возглавляет таблицу Восточной конференции.