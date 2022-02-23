Юбердо повторил рекорд Буре
Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:6) отдавший две результативные передачи, продлил свою серию очков до восьми встречи подряд.
Это повторение его личного рекорда, который он установил 15 января. Таким образом, он уже дважды за сезон выдавал серию, в которой набирал очки в восьми матчах подряд. Ранее в истории франшизы несколько раз за сезон набирал очки в восьми играх подряд только российский нападающий Павел Буре (в сезоне-1999/00).
Отметим, что Юбердо возглавил гонку бомбардиров регулярного чемпионата. В 51 матче он набрал 72 (17+55) очкаоы.
«Флорида» возглавляет таблицу Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|32
|18
|69
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|50
|26
|24
|53
|6
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|7
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|51
|35
|16
|75
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|50
|32
|18
|68
|4
|Бостон
|50
|29
|21
|62
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|51
|16
|35
|40
|8
|Монреаль
|51
|11
|40
|29
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|50
|36
|14
|76
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|48
|31
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|51
|29
|22
|62
|5
|Даллас
|49
|27
|22
|56
|6
|Виннипег
|50
|22
|28
|52
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|50
|13
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|52
|24
|28
|54
|7
|Сан-Хосе
|50
|22
|28
|50
|8
|Сиэтл
|53
|16
|37
|36
|23.02
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|4 : 6
|23.02
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|4 : 3 ОТ
|23.02
|03:00
|
Оттава – Миннесота
|4 : 3
|23.02
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|1 : 4
|23.02
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|23.02
|06:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|2 : 5
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|51
|72
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|70
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|35
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|34
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
|2.03