Нападающий фарм-клуба «Калгари» оттачивает технику владения клюшкой в домашних условиях. Помогает пес игрока

«Стокон Хит» опубликовал в Twitter видеоролик, как нападающий команды Бадди Маршалл тренируется в домашних условиях. Хоккеист оттачивает технику владения клюшкой вместе с псом.

«Бадди держит руки наготове со своим новым приятелем по тренировкам Маршаллом», — написала пресс-служба клуба.

Buddy keeping his hands ready with his new training buddy Marshall ? pic.twitter.com/vvYati3aWI — Stockton Heat (@AHLHeat) April 2, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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