На арене «Вашингтона» разместили «счетчик» голов Овечкина

На арене «Вашингтона» разместили «счетчик» заброшенных шайб форварда Александра Овечкина, сообщает журналист Том Гулитти.

Импровизированный «счетчик» разместили в углу домашней арены столичного клуба.

9 марта Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:4) и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги (766 шайб). Он сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром.

Больше Ягра и Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).