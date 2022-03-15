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Сегодня, 17:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Айлендерс», «Рейнджерс» — «Анахайм» и другие матчи

«Вашингтон» Овечкина сыграет против «Айлендерс» в чемпионате НХЛ 16 марта
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Регулярный чемпионат НХЛ.

16 марта, среда

«Вашингтон» — «Айлендерс» (2.00 мск)

«Монреаль» — «Аризона» (2.00)

«Рейнджерс» — «Анахайм» (2.00)

«Торонто» — «Даллас» (2.00)

«Виннипег» — «Вегас» (3.00)

«Нэшвилл» — «Питтсбург» (3.00)

«Чикаго» — «Бостон» (3.30)

«Эдмонтон» — «Детройт» (4.00)

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» (5.00)

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» (5.30)

«Сан-Хосе» — «Флорида» (5.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Питтсбург 60 36 24 81
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 56 24 32 56
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 59 37 22 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 59 16 43 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 58 34 24 72
4 Нэшвилл 59 34 25 72
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 60 27 33 64
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 59 19 40 42
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 61 32 29 68
5 Ванкувер 60 29 31 65
6 Анахайм 62 27 35 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
5.03
6.03
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18.03
19.03
20.03
15.03 02:30
Оттава – Аризона
 3 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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