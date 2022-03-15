37-летний Эрик Стаал все еще рассчитывает подписать контракт с командой НХЛ

Нападающий Эрик Стаал не планирует завершать карьеру. 37-летний хоккеист, который находится в статусе неограниченно свободного агента, продолжает поиски новой команды, сообщает TFP.

В этом сезоне он провел четыре матча в АХЛ в составе «Айовы» и набрал 5 (2+3) очков.

Также он был капитаном сборной Канады на Олимпиаде в Пекине. На Играх в Пекине он набрал 4 (1+3) очка в 5 встречах.

За свою карьеру Эрик Стаал выступал за «Каролину», «Рейнджерс», «Миннесоту» и «Монреаль». Всего он провел в лиге 1293 матча и набрал 1034 (44+593) очка.

Вместе с «Ураганами», которые выбрали Стаала под общим 2-м номером на драфте-2003, он выиграл Кубок Стэнли-2006.