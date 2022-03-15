37-летний Эрик Стаал все еще рассчитывает подписать контракт с командой НХЛ
Нападающий Эрик Стаал не планирует завершать карьеру. 37-летний хоккеист, который находится в статусе неограниченно свободного агента, продолжает поиски новой команды, сообщает TFP.
В этом сезоне он провел четыре матча в АХЛ в составе «Айовы» и набрал 5 (2+3) очков.
Также он был капитаном сборной Канады на Олимпиаде в Пекине. На Играх в Пекине он набрал 4 (1+3) очка в 5 встречах.
За свою карьеру Эрик Стаал выступал за «Каролину», «Рейнджерс», «Миннесоту» и «Монреаль». Всего он провел в лиге 1293 матча и набрал 1034 (44+593) очка.
Вместе с «Ураганами», которые выбрали Стаала под общим 2-м номером на драфте-2003, он выиграл Кубок Стэнли-2006.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Питтсбург
|60
|36
|24
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|56
|24
|32
|56
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|59
|37
|22
|79
|4
|Бостон
|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|59
|16
|43
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|60
|27
|33
|64
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|59
|19
|40
|42
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|61
|32
|29
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|62
|27
|35
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|15.03
|02:30
|
Оттава – Аризона
|3 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07