Мэры Калгари и Эдмонтона заключили пари на серию второго раунда Кубка Стэнли

Мэры Калгири и Эдмонтона заключили пари на серию второго раунда плей-офф НХЛ между одноименными командами, информирует TSN.

Члены городского совета в случае поражения своей команды будут обязаны надеть джерси команды-соперника на первом собрании после окончания серии.

«Еще мы решили то, что проигравший мэр на первом собрании совета по окончании серии раскрасит свое лицо в цвета команды-соперника», — сказала мэр Калгари Джоти Гондек.

«Эдмонтон — хоккейный город и всегда таким был, — сказал мэр Эдмонтона Амарджит Саухи. — Я с удовольствием пошлю наилучшие пожелания мэру Гондек, когда «Ойлерз» выйдут в следующую стадию плей-офф».

Калгари и Эдмонтон сыграют в плей-офф впервые с 1991 года. Первая игра серии пройдет 19 мая (начало — в 04.30 мск).