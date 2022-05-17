«Миннесота» подписала шведского вратаря Валльстедта

«Миннесота» подписала контракт новичка со шведским вратарем Йеспером Валльстедтом, информирует сайт клуба.

В прошедшем сезоне 19-летний голкипер в составе «Лулео» стал вице-чемпионом Швеции. В регулярном чемпионате он провел 22 матча с коэффициентом надежности 1,98 и коэффициентом отраженных бросков 91,8%. В плей-офф Валльстедтпровел только один матч, выйдя на замену. Кроме того, он провел 2 матча за молодежную сборную Швеции на МЧМ-2022 в Канаде.

Валльстедт был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ-2021 под общим 20-м номером.