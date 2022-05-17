Флери заявил, что может остаться в «Миннесоте»

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери заявил, что может остаться в клубе.

37-летний канадец летом может стать неограниченно свободным агентом, если не договорится с «Миннесотой».

«Прекрасно провел здесь время, — приводит слова Флери официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ). — Мне все понравилось в клубе. Я подумаю о том, чтобы остаться. Я рад, что приехал сюда, что у меня появилась возможность поиграть за «Миннесоты».

При это вратарь отметил, что в команде отличная атмосфера и хорошие отношения между игроками, тренерами и персоналом.

«Да и люди в городе, когда я ходил в рестораны и другие места, были очень приветливы и милы. Они любят хоккей, так что жить здесь приятно. Я хочу выигрывать. В этом сезоне было не так просто побеждать очень часто», — сказал он.

Флери занимает третье место в истории НХЛ по победам в регулярных чемпионатах (520). Вратарь уступает по этому показателю Мартину Бродеру (691) и Патрику Руа (551).