Матч звезд НХЛ-2023 пройдет во Флориде

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз».

3 февраля пройдут конкурсы мастерства, а 4 февраля состоится Матч звезд. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» во второй раз: впервые это произошло в 2003 году.

Матч звезд-2022 проходит в Лас-Вегасе. В нем примут участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа»), Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Капитан столичного клуба Александр Овечкин пропустит мероприятие из-за попадание в ковид-протокол.

Матчи между Атлантическим и Столичным дивизионами, а также Центральным и Тихоокеанским, пройдут 5 февраля и начнутся в 23:00 мск.