Драфт-2022 и матчи НХЛ могут перенести из Канады из-за коронавируса

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о влиянии ситуации с коронавирусом в Канаде на матчи лиги.

«Если ограничения останутся в силе, мы не только не сможем пригласить зрителей на трибуны, но у нас даже не будет возможности собрать там всех сотрудников лиги и клубов, которые необходимы нам для проведения драфта. Если ограничения останутся, нам придется задуматься, не стоит ли организовать драфт не в Монреале, а где-то еще. Но мы надеемся, что меры безопасности и сама пандемия к этому времени уже не будут так сильно влиять на нашу жизнь.

Некоторым нашим клубам запрещено проводить матчи при зрителях. Некоторые не могут заполнять трибуны больше, чем на 50 процентов. Напитки и еда стали проблемой для наших партнеров и для зрителей, которые приходят на игры. Это наносит огромный ущерб командам, которые играют в Канаде как с точки зрения экономики, так и в плане спортивной составляющей, потому что их не поддерживают болельщики, когда они встречаются дома с американскими командами», — приводит слова Беттмэна НХЛ.

60-й Драфт НХЛ пройдет с 7 по 8 июля 2022 года в Монреале на домашней арене «Канадиенс».