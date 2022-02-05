Капризов: «Я в восторге от всего происходящего. Не сомневаюсь, что Матч звезд НХЛ пройдет очень круто»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от участия в Матче звезд НХЛ.

«Конечно, мне очень приятно находиться здесь. Уверен, что получу потрясающий опыт. Здесь мы увидим техничный хоккей высочайшего класса. Для меня будет очень весело и увлекательно сыграть в Матче звезд. И в целом я в восторге от всего происходящего. Не сомневаюсь, что все пройдет очень круто. С кем бы я хотел сыграть в одной тройке? Не думал об этом. Не могу выделить кого-то одного, со всеми хочется сыграть», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Ранее на мастер-шоу Капризов переоделся в свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который пропускает Матч звезд из-за попадания в ковид-протокол.