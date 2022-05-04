Малкин забил победный гол в третьем овертайме стартового матча серии с «Рейнджерс»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 ОТ).

35-летний россиянин забросил шайбу на шестой минуте третьего овертайма и принес победу «Пингвинз». Также на его счету в этой встрече результативная передача.