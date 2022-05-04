Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс». Шестеркин сделал 79 сэйвов

«Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден».

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился одной голевой передачей, а также стал автором победного гола в овертайме. Он признан первой звездой матча.

Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 79 из 82 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

Вторая игра в серии состоится вновь на арене «Рейнджерс» 6 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.